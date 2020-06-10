9 Haziran Survivor 2020'ye bir kişi veda etti. Canla başla mücadele verilen dokunulmazlık oyunu yarışmacıların kaderini belirledi. Peki bu hafta Survivor'dan elenen isim kim oldu? İzleyicilerin ekrana kilitlendiği Survivor'da önemli bir iletişim oyunu oynandı ve kazanan takım aileleriyle görüşebildi. Peki kırmızı mı yoksa mavi takım mı başarılı oldu? 9 Haziran Survivor SMS sıralaması 2020 nasıldı?
SURVİVOR SMS SIRALAMASI 2020
MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU AKŞAM İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 6
MAVİ TAKIM: 10
8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen BARIŞ ve CEMAL CAN 4 oyla iki takımın ilk eleme adayları oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.