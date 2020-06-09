



İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından yayınlanan konser saat 21.00'de başladı. Pekkan performansı sırasında kendilerine bu imkanı veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanlığına teşekkür etti.