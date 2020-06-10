Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler…

Survivor Evrim kimdir? Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, evli mi sorusuna programı izleyenler yanıt arıyor. Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar performanslarıyla dikkat çektiği kadar özel hayatları da merak edilen konulardan birisi oluyor. Hem yarışmalarda hem de ada hayatında sık sık gündeme gelen Evrim hakkında da araştırma yapılıyor. İşte, Survivor Evrim Keklik hakkında merak edilen bilgiler…
SURVİVOR EVRİM KİMDİR?
Survivor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
SURVİVOR SMS SIRALAMASI 2020
MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 6
MAVİ TAKIM: 10
8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen BARIŞ ve CEMAL CAN 4 oyla iki takımın ilk eleme adayları oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.