Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler…

Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 2020

MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.

KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.