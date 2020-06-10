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    • Magazin
    • 10.06.2020 18:04
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    • 10.06.2020 18:04
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    oyuncuları kim? konusu nedir?

    filmi konusu nedir? kimdir? Televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde sinema filmleri izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sinema severler de bu akşam Star TV’de yayınlanacak konusu hakkında araştırma yapıyor. sorusuna yanıt aranıyor. Başrolünde Şafak Sezer’in oynadığı film komedi türündeki konusuyla dikkat çekiyor.

    Kutsal Damacana oyuncuları kim? Kutsal Damacana filmi konusu nedir?

    Kutsal Damacana oyuncuları kimdir? Kutsal Damacana konusu nedir? Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak yerli romantik komedi filmi Kutsal Damacana oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı filmler izleyicilerle buluşuyor. Bu filmlerin oyuncuları ve konuları da sinema severler tarafından araştırılıyor. İşte, Kutsal Damacana filmi konusu ve oyuncuları…

    KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI KİMDİR?

    Şafak Sezer-Fikret
    Ersin Korkut-Asım
    Eyşan Özhim-Deniz
    Büşra Pekin-Selen

    Berivan Karaman-Aydagül
    Yıldırım Memişoğlu-Papaz Artin
    Settar Tanrıöğen-Üfürükçü Hoca
    Erdal Tosun-Erdal
    Şahin Irmak-Doktor
    Hüseyin Elmalıpınar-Kabadayı
    Enis Temizel-Lucifer

    KUTSAL DAMACANA KONUSU NEDİR?

    Hayatını gemilerde tayfalık yapıp geçiren Fikret, artık İstanbul'a demirleyip yerleşik bir yaşam seçer. Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı Asım'la bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yuvarlanıp giderler. Yaşadığı semtteki kilisesinin papazı Artin'in Vatikan'a gitmesini fırsat bilen ve kilisenin nimetlerini kendi tezgâhına uydurup geçinmeye devam eden Fikret ve can yoldaşı Asım'ın karşısına bir gün gerçekten hiç beklenmedik bir iş gelir. Ne Fikret'i kilisenin papazı sanıp başlarına gelen sihirli bir olayın çözümü için bu sahte papazdan çare uman aile kendi başlarına geleceklerden, ne de sahte papaz Fikret karşısına çıkacak olan büyük sürprizden haberdardır.
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