Kutsal Damacana oyuncuları kim? Kutsal Damacana filmi konusu nedir?

Kutsal Damacana oyuncuları kimdir? Kutsal Damacana konusu nedir? Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak yerli romantik komedi filmi Kutsal Damacana oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı filmler izleyicilerle buluşuyor. Bu filmlerin oyuncuları ve konuları da sinema severler tarafından araştırılıyor. İşte, Kutsal Damacana filmi konusu ve oyuncuları…
KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI KİMDİR?
Şafak Sezer-Fikret
Ersin Korkut-Asım
Eyşan Özhim-Deniz
Büşra Pekin-Selen
Berivan Karaman-Aydagül
Yıldırım Memişoğlu-Papaz Artin
Settar Tanrıöğen-Üfürükçü Hoca
Erdal Tosun-Erdal
Şahin Irmak-Doktor
Hüseyin Elmalıpınar-Kabadayı
Enis Temizel-Lucifer
KUTSAL DAMACANA KONUSU NEDİR?
Hayatını gemilerde tayfalık yapıp geçiren Fikret, artık İstanbul'a demirleyip yerleşik bir yaşam seçer. Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı Asım'la bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yuvarlanıp giderler. Yaşadığı semtteki kilisesinin papazı Artin'in Vatikan'a gitmesini fırsat bilen ve kilisenin nimetlerini kendi tezgâhına uydurup geçinmeye devam eden Fikret ve can yoldaşı Asım'ın karşısına bir gün gerçekten hiç beklenmedik bir iş gelir. Ne Fikret'i kilisenin papazı sanıp başlarına gelen sihirli bir olayın çözümü için bu sahte papazdan çare uman aile kendi başlarına geleceklerden, ne de sahte papaz Fikret karşısına çıkacak olan büyük sürprizden haberdardır.