Dün akşam Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Acun Ilıcalı ada konseyinde elenen ismin Yunus Emre olduğunu açıkladı. Bilindiği üzere programın dikkat çeken isimlerinden birisi Ardahan Uzkanbaş. Peki, Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Ardahan Uzkanbaş nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı...
SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.
Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.
Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:
"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.
Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."
SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU AKŞAM İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 6
MAVİ TAKIM: 10
8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.