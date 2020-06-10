Dün akşam Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Acun Ilıcalı ada konseyinde elenen ismin Yunus Emre olduğunu açıkladı. Bilindiği üzere programın dikkat çeken isimlerinden birisi Ardahan Uzkanbaş. Peki, Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Ardahan Uzkanbaş nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı...

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.