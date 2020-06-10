Geçen yıl TV 8 ekranlarında büyük ilgi gören MasterChef yarışmasının yeni sezonu için geri sayım başladı. 2019 yılında büyük finalde Cemre ve Alican karşı karşıya geldi ve şefler tarafından yapılan puanlama sonucunda Cemre Uyanık Masterchef 2019 şampiyonu oldu. Gözler şimdi "MasterChef yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.

MASTERCHEF 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilindiği üzere 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020'nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacakların, kendilerini, yeteneklerini, tecrübelerini ve kişisel özelliklerini anlatan video çekmesi ve MasterChef adlı yarışma programına müracaatını bu şekilde yapması gerekmektedir.

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