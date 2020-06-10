Bala Hatun kim Osman Gazi'nin eşleri kaç tane ilk eşi kimdir?

Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da önemli bir karakter olan Balu Hatun'un hayatı merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Osman Gazi ile Bala Hatun ne zaman evlendi? Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir? Dizideki başarılı rolü ve güzelliği ile gündeme gelen Özge Törer'in de hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
OSMAN GAZİ'NİN EŞİ KİMDİR?
Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Mal Hatun'a atfedilen türbe Bilecik'tedir.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.
KURULUŞ OSMAN BALA HATUN'U CANLANDIRAN ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Özge Törer ilk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır. Özge Törer hem yaşının küçük olması hem de oyunculuk kariyerinde yeni olması sebebiyle çok fazla dizide yer almadı.
Oyunculuk kariyeri Atv'deki 'Kuruluş: Osman (2019) dizisiyle başladı. Dizinin seçmelerine giden Törer, burada yapımcı Mustafa Bozdağ'ın beğenisi sayesinde Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in rol arkadaşı olarak diziye dahil oldu.
Sosyal medyayı çok fazla aktif olarak kullanmayan Özge Törer, halk tarafından yeni yeni tanınmaya başladı fakat şimdiden çok sevilen oyuncular arasına girdi. Koç burcu olan genç oyuncu ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.
Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.