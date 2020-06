SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİMDİ?

Survivor 2020'de sona kalan on isim Sercan, Yunus Emre, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa olmuştu. Kaptanlık oyunu için verilen müthiş mücadelelerin sonunda takım kaptanı olan isimler Survivor Cemal Can ve Survivor Sercan Yıldırım olarak belirlendi.