Tv8 ekranlarında ilgiyle izlenen yarışmada bildiğimiz üzere geçtiğimiz hafta kazananlar Cemal Can ile Sercan olmuştu. Sonrasında ise ada konseyinde takımlar belli oldu. Sercan, Elif, Barış, Berkan ve Yunus Emre kırmızı takımda yer alırken; Cemal Can, Evrim, Nisa, Yasin ve Ardahan mavi takımda yer almıştı. Hafta sonu oynanan dokunulmazlık oyunlarında iki takımda birer oyun alarak adaylar çıkarmak zorunda kalmışlardı. Bu akşam yine Murat Ceylan'ın sunacağı kaptanlık oyununda yeni kaptanlar belirlenecek. Akşam ada konseyinde ise yeni takımlar oluşacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de