12 HAZİRAN NETFLİX BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ NASIL İZLENİR?



Berrak Tüzünataç tarafından müjdesi verilen haberdir. Yönetmenliğini Caner Özyurtlu'nun yaptığı; oyuncu kadrosunda ise Hümeyra, Berrak Tüzünataç,Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi gibi oyuncuların yer aldığı Biz Böyleyiz filmi 12 Haziran Cuma gününden itibaren Netflix platformunda olacak.



BİZ BÖYLEYİZ FİLM KONUSU NEDİR?



Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.



BİZ BÖYLEYİZ OYUNCULARI KİMLER?



Oyuncu, yönetmen, senarist Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda olduğu, senaryosunu kaleme aldığı Biz Böyleyiz filminin senaryosunu aynı zamanda Melikşah Altuntaş, Berrak Tüzünataç yazdı. Oyuncu kadrosunda ise; Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum, Hümeyra gibi başarılı isimler yer alıyor.