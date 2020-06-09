Netflix, daha önce 3 orijinal Türk dizisi yayınlamıştı, Yarına Tek Bilet ise ilk orijinal yerli film olma özelliğini taşıyor. Yarına Tek Bilet yakında Netflix üzerinden izleyiciler ile buluşacaki tarih belli oldu. Yarına Tek Bilet konusu ve oyuncularının kimler olduğunu sizler için derledik. Başrol oyuncularının hayatına dair bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.
NETFLIX YARINA TEK BİLET FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?
Film, Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Yarına Tek Bilet, 19 Haziran'da Netflix'te gösterimde olacak.
Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz,Metin Akdülger'in yer aldığı Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix'in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Annesi ve babası öğretmen olan Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi alan Dilen Çiçek Deniz, 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünü bıraktıktan sonra karşılaştırmalı edebiyat bölümünü okudu. Genç oyuncu henüz 15 yaşındayken "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkardı.
Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Oldu. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yaptı.
2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterine hayat verdi.
Oyuncu Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017 de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşıyordu. Ercan Kesal, Erken Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli'nin başrollerini paylaştığı Çukur dizisinde Sena karakterine hayat verdi. Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görüldü.
METİN AKDÜLGER KİMDİR?
Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu.
Üniversite yıllarında Yıldız Kenter'den oyunculuk eğitimi aldı. 2012'de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla sahnelere adım attı.
Kamera karşısına ise ilk kez Bensiz isimli filmde canlandırdığı Necip karakteri ile geçen Metin Akdülger, Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye'de rol alıyor. Metin Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.
Metin Akdülger'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Atiye (TV Dizisi)
2018 – Şahsiyet (Ateş) (TV Dizisi)
2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (IV. Murat) (TV Dizisi)
2015 – Kırık Kalpler Bankası (Turan) (Sinema Filmi)
2015 – Analar ve Anneler (Taner) (TV Dizisi)
2103 – Medcezir (Orkun) (TV Dizisi)
2013 – Bensiz (Necip) (Sinema Filmi)