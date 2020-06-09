Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.06.2020 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2020 14:35
    ABONE OL

    , kaç yaşında? ?

    TV8’de bu akşam ekrana gelen Survivor 2020’de Nisa ve Yasin tartışması gündeme damga vurdu. Heyecanlı bekleyiş başlamışken gündemde de sıkça , kaç yaşında? Sorularının yanıtı merak ederek araştırıldı. Yeni fragmanda Nisa ile tartışırken Cemal Can ile de karşı karşıya gelen Survivor Yasin’in en iyi arkadaşlarıyla arasındaki duygusal bağ tamamen kopacak mı? Sürekli diskalifiye kelimesini dilinden düşürmeyen ?

    Survivor Yasin nereli, kaç yaşında?

    Survivor Yasin Obuz hayatı en çok merak edilen yarışmacılardan biri oluyor. Her bölümde farklı yarışmacılarla olan tartışmalarıyla gündeme gelen Survivor Yasin bu kez en iyi arkadaşları olan Cemal Can ve Nisa ile karşı karşıya geliyor. Bu gelişme üzerine Survivor Yasin Obuz kimdir? Sorusunun yanıtı merak edilerek arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başladı.

    SURVİVOR YASİN KİMDİR?

    İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
    Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
    Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Survivor'da kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunun ardından konseyde en fazla ismi yazılan isim olan Cemal Can Canseven haftanın ilk eleme adayı olmuştu. İkinci eleme adayı açıklandı. Böylece bu haftanın ikinci eleme adayı Barış oldu.

    SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
    Haberler Magazin Survivor Yasin nereli, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz boyu kaç?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri