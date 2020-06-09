Survivor 2020'nin nazlı kızı Nisa Bölükbaşı hayatı en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Genellikle sessiz olan güzel ve başarılı yarışmacı Nisa son zamanlarda takımıyla yaşadığı sorunları dile getirmeye başladı. Survivor yeni bölümde Yasin ile tartışması gündem olurken Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Sorusunun yanıtı da arama motorları üzerinden sorgulanmaya başladı. İşte bu akşam bir kişinin eleneceği Survivor'da yaşanacaklar…
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu. Nisa, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.
15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
6 Haziran'da oynanan ilk dokunulmazlık oyununu 10'a 8 skorla kırmızı takım kazandı. 7 Haziran'da oynanan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ie 10-8 skorla mavi takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunun ardından konseyde en fazla ismi yazılan isim olan Cemal Can Canseven haftanın ilk eleme adayı olmuştu. İkinci eleme adayı açıklandı. Böylece bu haftanın ikinci eleme adayı Barış oldu.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI