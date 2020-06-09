Survivor'da parkurlar kadar ödüllerin büyüklüğü de dikkat çekiyor. Survivor peso ödülü gündemde büyük bir etki yarattı ve 1 peso kaç TL aramaları da başladı. Takımlar arasındaki gerginlikler hat safaya çıkarken hem mavi takım hem de kırmızı takım varlarını yoklarını ortaya koydu. Survivor ödül oyununu sadece tek bir takım kazandı ve peso ödülüyle alışveriş merkezinin yolunu tuttu.