Survivor'da parkurlar kadar ödüllerin büyüklüğü de dikkat çekiyor. Survivor peso ödülü gündemde büyük bir etki yarattı ve 1 peso kaç TL aramaları da başladı. Takımlar arasındaki gerginlikler hat safaya çıkarken hem mavi takım hem de kırmızı takım varlarını yoklarını ortaya koydu. Survivor ödül oyununu sadece tek bir takım kazandı ve peso ödülüyle alışveriş merkezinin yolunu tuttu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da her hafta pazartesi günleri oynanan ödül oyunu mücadelesi için kırmızı ve mavi takım parkurda yerini aldı. Santo Domingo'da alış veriş ve 5 yıldızlı bir otelde konaklama ödülü olan oyunda, yarışmacılar var gücüyle mücadele verdi.
Gerginliğin eksik olmadığı oyunda Sercan'a kaybettiği oyun sonrası sinirlenen Yasin "Diskalifiye olmama az kaldı" dedi. Tansiyonun yükselmesiyle Yasin'i takım arkadaşları yatıştırdı.
Berkan'ın gösterdiği mücadele sonrası Survivor ödül oyununu 10'a 2 kırmızı takım kazandı.
Kırmızı takım yarışmacıları üstü açık lüks spor arabalar ile Santo Domingo'ya giderek alışveriş yapma şansı elde etti.
1 PESO KAÇ TL? 60 BİN PESO KAÇ TL EDER?
1 Dominik pesosu 0,12 TL'ye eşittir. 60 bin Dominik pesosu ise 7 bin 95 TL'ye denk gelmektedir.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen BARIŞ ve CEMAL CAN 4 oyla iki takımın ilk eleme adayları oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI