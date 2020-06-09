Ayşegül Atik son dakika öldü mü? Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan En Son Babalar Duyar dizisi ile uzun süre ekranlarda olan Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Atik'in ölüm haberi başta sevenleri olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. 1982'li yıllarda "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla da tanınan Atik'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. 1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber Önce Alışveriş Sonra Fiş sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir.