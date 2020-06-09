Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor adasında ilk olarak Ünlüler ve Gönüllüler arasında başlayan rekabet iyice kızıştı. Yarışmacılar adada kalmak için oyunlardaki en iyi performanslarını ortaya koyuyor. Yarışmanın merak edilen isimlerinden birisi de Barış Murat Yağcı oldu. İşte genç yarışmacı hakkında merak edilen bilgiler!
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
1.92 cm gibi uzun bir boya sahip olan genç yarışmacı Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.
Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.
1 PESO KAÇ TL? 60 BİN PESO KAÇ TL EDER?
1 Dominik pesosu 0,12 TL'ye eşittir. 60 bin Dominik Pesosu ise 7 bin 95 TL'ye denk gelmektedir.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen BARIŞ ve CEMAL CAN 4 oyla iki takımın ilk eleme adayları oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 2
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kıran mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 5