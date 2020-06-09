Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.

1 PESO KAÇ TL? 60 BİN PESO KAÇ TL EDER?

1 Dominik pesosu 0,12 TL'ye eşittir. 60 bin Dominik Pesosu ise 7 bin 95 TL'ye denk gelmektedir.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen BARIŞ ve CEMAL CAN 4 oyla iki takımın ilk eleme adayları oldu.