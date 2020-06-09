Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti filmi konusu nedir? Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti oyuncuları!

Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti konusu nedir? Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti oyuncuları kimdir? Bu akşam ATV ekranlarında sinema severlerle buluşacak filmin oyuncu kadrosunda birbirinden yıldız isimler yer alıyor. Karayip Korsanları serisinin her yeni filminde tempo hiç düşmeden yükselmeye devam ediyor.
FİLMİN KONUSU
Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar.
Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.
Johnny Depp
Rolü : Captain Jack Sparrow
Geoffrey Rush
Rolü : Pirate Captain Barbossa/Captain Blackheart
Keira Knightley
Rolü : Elizabeth Swann
Orlando Bloom
Rolü : Will Turner