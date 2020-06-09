Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti filmi konusu nedir? Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti oyuncuları!

Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti konusu nedir? Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti oyuncuları kimdir? Bu akşam ATV ekranlarında sinema severlerle buluşacak filmin oyuncu kadrosunda birbirinden yıldız isimler yer alıyor. Karayip Korsanları serisinin her yeni filminde tempo hiç düşmeden yükselmeye devam ediyor.

FİLMİN KONUSU

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar.