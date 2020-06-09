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    • 09.06.2020 18:00
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    • 09.06.2020 18:00
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    filmi konusu nedir? !

    Karayip Korsanları film serisinin en çok sevilen filmlerinden birisi olan Siyah İncinin Laneti bu akşam ATV ekranlarında. Filmi izlemek isteyen sinemaseverler konusu nedir sorusuna yanıt arıyor. Film oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki, kimdir? İşte film hakkında merak edilen detaylar…

    Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti filmi konusu nedir? Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti oyuncuları!

    Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti konusu nedir? Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti oyuncuları kimdir? Bu akşam ATV ekranlarında sinema severlerle buluşacak filmin oyuncu kadrosunda birbirinden yıldız isimler yer alıyor. Karayip Korsanları serisinin her yeni filminde tempo hiç düşmeden yükselmeye devam ediyor.

    FİLMİN KONUSU

    Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar.

    Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

    Johnny Depp
    Rolü : Captain Jack Sparrow

    Geoffrey Rush
    Rolü : Pirate Captain Barbossa/Captain Blackheart

    Keira Knightley
    Rolü : Elizabeth Swann

    Orlando Bloom
    Rolü : Will Turner
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