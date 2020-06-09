Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı! Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler?

Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles (ELENDİ)

40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.



Gökhan Sarı/Burhan Selvi

37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.



Tuğba Okul/Berna Okul (YENİ YARIŞMACILAR)

Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.



Ali Bey/Hande Hanım

Yarışmanın yeni ismi Ali 40'lı yaşlarındadır. Ali Bey normal hayatında da aşçılık yapıyor. Tecrübeli bir aşçı olan Ali Bey yarışmada da oldukça iddialı olduğunu söyledi. Yarışmanın yeni ismi Hande Hanım ise ev hanımıdır. Ev hanımı olmasına rağmen yemek konusunda iddialı olduğunu dile getiren Hande hanım iyi bir şef olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.