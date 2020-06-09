Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gün City's Nişantaşı'nda Rus sevgilisi Yana Mazanova ile objektiflere takıldı.Tatil için alışverişe çıkan Tuan Tunalı-Yana Mazanova çifti, mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.
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Rus sevgilisiyle evlilik kararı aldığını açıklayan ünlü oyuncu, "Yana ailemle tanıştı. Şimdi de ben ailesiyle tanışacağım. Uçuşlar açılır açılmaz Rusya'ya gidip ailesiyle tanışacağım" dedi.
Tunalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Yana ile güzel giden bir ilişkimiz var. Ben bir ilişkide gittim mi sonuna kadar giderim" şeklinde konuşmuştu.Oyuncu Tuan Tunalı, iki yıl önce olaylı bir şekilde meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den boşanmıştı.