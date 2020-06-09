Tunalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Yana ile güzel giden bir ilişkimiz var. Ben bir ilişkide gittim mi sonuna kadar giderim" şeklinde konuşmuştu.Oyuncu Tuan Tunalı, iki yıl önce olaylı bir şekilde meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den boşanmıştı.