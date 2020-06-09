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    • 09.06.2020 17:17
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    • 09.06.2020 17:29
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    'den boşanan Rus sevgilisi ile evleniyor

    Oyuncu , iki yıl önce olaylı bir şekilde meslektaşı 'den boşanmıştı. Rus sevgilisiyle evlilik kararı aldığını açıklayan ünlü oyuncu, "Yana ailemle tanıştı. Şimdi de ben ailesiyle tanışacağım. Uçuşlar açılır açılmaz Rusya'ya gidip ailesiyle tanışacağım" dedi. Tuan Tunalı'nın Rus sevgilisi ise sosyal medyada Hazal Filiz Küçükköse'ye benzetildi.

    Yakışıklı oyuncu Rus sevgilisi ile evleniyor!

    Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gün City's Nişantaşı'nda Rus sevgilisi Yana Mazanova ile objektiflere takıldı.Tatil için alışverişe çıkan Tuan Tunalı-Yana Mazanova çifti, mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.

    PANDEMİ SONRASI DÜĞÜN VAR

    Rus sevgilisiyle evlilik kararı aldığını açıklayan ünlü oyuncu, "Yana ailemle tanıştı. Şimdi de ben ailesiyle tanışacağım. Uçuşlar açılır açılmaz Rusya'ya gidip ailesiyle tanışacağım" dedi.

    Tunalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Yana ile güzel giden bir ilişkimiz var. Ben bir ilişkide gittim mi sonuna kadar giderim" şeklinde konuşmuştu.Oyuncu Tuan Tunalı, iki yıl önce olaylı bir şekilde meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den boşanmıştı.
    Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse'den boşanan Tuan Tunalı Rus sevgilisi Yana Mazanova ile evleniyor
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