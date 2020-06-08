Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV 8'de yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında heyecan her geçen gün artıyor. Zorlu parkurlarda mücadele eden yarışmacıların ada hayatlarından önceki yaşamları merak ediliyor. Peki; dikkat çekici yarışmacılardan birisi olan Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, evli mi? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? İşte, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Survivor Nisa hakkında bilinmesi gerekenler…
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 HAZİRAN)
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ise maviler oldu. 10-8 Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım ise ada konseyine gitmek zorunda kaldı. Mavi takım, atışları rakibinden önce tamamlayarak Survivor'da avantaj oyununu kazanan takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunun ardından konseyde en fazla ismi yazılan isim olan Cemal Can Canseven haftanın ilk eleme adayı olmuştu. İkinci eleme adayı açıklandı. Böylece bu haftanın ikinci eleme adayı Barış oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.