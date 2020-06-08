Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Survivor Evrim Keklik kimdir?

Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Survivor Evrim kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta birbirinden sembol, ödül ve dokunulmazlık oyunlarında kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Programın takipçileri de yarışmacıların özel hayatlarını merak ediyor. Bu isimlerden birisi son günlerin popüler yarışmacısı Evrim Keklik oldu. İşte, Survivor Evrim hakkında merak edilen bilgiler!
SURVİVOR EVRİM KİMDİR?
Survivor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 HAZİRAN)
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ise maviler oldu. 10-8 Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım ise ada konseyine gitmek zorunda kaldı. Mavi takım, atışları rakibinden önce tamamlayarak Survivor'da avantaj oyununu kazanan takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunun ardından konseyde en fazla ismi yazılan isim olan Cemal Can Canseven haftanın ilk eleme adayı olmuştu. İkinci eleme adayı açıklandı. Böylece bu haftanın ikinci eleme adayı Barış oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.