Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Survivor Evrim Keklik kimdir?

Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Survivor Evrim kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta birbirinden sembol, ödül ve dokunulmazlık oyunlarında kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Programın takipçileri de yarışmacıların özel hayatlarını merak ediyor. Bu isimlerden birisi son günlerin popüler yarışmacısı Evrim Keklik oldu. İşte, Survivor Evrim hakkında merak edilen bilgiler!

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Survivor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı: