Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. Komediden drama, aksiyondan gerilime kadar farklı türde ve ülkeden filmler yayınlanıyor. TV'de film izlemeyi seven vatandaşlar da bu filmler hakkında araştırma yapıyor. Bu akşam yayınlanacak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi de araştırılan filmlerden birisi oldu.
FİLMİN KONUSU
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...
OYUNCULARI
"Sen Kiminle Dans Ediyorsun"un yönetmen koltuğunda Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Ben de Özledim, Deli Dumrul gibi yapımların senarist ve yönetmenliğini üstlenen Burak Aksak oturuyor. Başrollerini Demet Özdemir, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Cabalar'ın üstlendiği komedi filminin oyuncu kadrosunda ayrıca, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Olivier Thouret, Lény Sellam gibi isimler yer alıyor. Özgür Polat'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği "Sen Kiminle Dans Ediyorsun?"un müzikleri ise Barış Diri'ye ait.