Lezzet Düşkünleri farklı yarışma formatı, sunucusu ve yarışmacılarıyla oldukça dikkat çekiyor. Yeni başlasa da büyük ilgi gören Lezzet Düşkünleri oy verme ekranını haberimizde bulabilirsiniz. Lezzet Düşkünleri sunucusunun hayatına dair bilgileri de derledik. Üçüncü haftasına başlayan Lezzet Düşkünleri yarışmasına şimdiye kadar iki çift veda ederken yerine iki yeni çift katıldı. İşte yarışmaya dair merak edilenler…
LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ?
Lezzet Düşkünleri 6 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitledi. Yarışmadan elenenler ise Pınar Şef ve Doğa oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLDU?
Lezzet Düşkünleri'nde birincilik için yarışacak takımlar geçen hafta olduğu gibi Gökhan Şef ve takımı ile Boğaçhan Şef ve takımı oldu. Takımlar kendilerine verilen malzemelerle planladıkları yemekleri 45 dakika içerisinde yapmaya çalıştı. Günün sonunda ise kazanan Gökhan Şef ve takımı oldu. Gökhan Şef ve takımı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?
Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU GABRIELE SPONZA KİMDİR?
1982 yılında dünyaya gelen Gabriele Sponza'nın, annesi İngiliz asıllı Mary Ann, babası ise İtalyan asıllı Enzo Sponza'dır. Babası eğitim için yurt dışına gönderilmiş ve İzmir'de kuyumculuk yapmış, bu nedenle, Gabriele de 1982 yılında İzmir'de doğmuştur. Sponza ailesi, dünya jet sosyetesine hizmet veren bir aile markası olarak bilinmektedir.
Gabriele Sponza, Amerika Johnson Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olarak Fransa'da profesyonel aşçılık hayatına adım atmış; ardından Marsilya ve Tremolat bölgelerinde 3 yıldızlı restaurantlarda çalışmıştır.
Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Sarıyer Yeniköy'de yer alan Sait Halim Paşa Yalısı Clement's Restaurant'ın şefliğini üstlenen Gabriele Sponza, sonrasında The Bosphorus Gaja Restaurant ile çalışmalarını sürdürmüştür.
Günümüzde Fransız Mutfağı ve İtalyan Akdeniz Mutfağı menüleri ile Wanda isimli mekanı ile yemek severlerle buluşan Gabriele Sponza, iki sene boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nde ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı bilimler Yükseokulu'nda eğitmen şef olarak görev yapmıştır. Gabriele Sponza, ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölüm Başkanıdır.