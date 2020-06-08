Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kırmızı ve mavi takım bu akşam ödül oyunu için büyük bir mücadele sergilediler. Özellikle kırmızı takımın performansını etkili bir şekilde gösterdiği mücadelenin kazanan takımı belli oldu. Peki, 8 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.