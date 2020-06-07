Survivor'da yeni dönem başladı ve 5'er kişilik kırmızı, mavi takımlar mücadelelerini sergiliyor. Cemal Can mavi takımı duygusal kararla oluştururken Sercan kırmızı takımı stratejik kararlarla kurdu. Peki dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, içlerinden eleme adayı çıkaran taraf kim oldu. Sercan ile Yasin tartışması akşama damga vururken daha sonra tatlıya bağlandı. Ada konseyinde heyecan vardı ve kritik kararlar verildi, peki Survivor eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz oldu. İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 8
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da mavi takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen CEMAL CAN 4 oyla mavi takımın ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembol finalini kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 2
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da bilindiği üzere Gönüllüler takımından Sercan, Elif, Yunus Emre ve Aycan eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı Ada konseyinde elenen ismi Aycan Yanaç olarak açıkladı.