SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz oldu. İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 8

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da mavi takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen CEMAL CAN 4 oyla mavi takımın ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol finalini kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.