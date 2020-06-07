2017 Miss Turkey 2. Güzeli ve Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk katılan ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Pınar Tartan hakkındaki bilgiler de izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Pınar Tartan kimdir, boyu ve yaşı kaç, eğitimi nedir gibi tüm bilgilerin cevabını haberimizde derledik.
PINAR TARTAN KİMDİR?
Pınar Tartan, 26 Mart 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince ''Miss Turkey Universe'' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Pınar Tartan'ı ilk kutlayan Miss Model of The World Turkey Direktörü ve Jüri üyesi Barbaros Yüksel oldu. Manken ve model kimliğinin yanı sıra eğitim hayatınıda başarı ile devam ettiren Pınar Tartan, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaktadır. Aslen İzmir'de dünyaya gelen Pınar Tartan'ın burcu koç'tur. Pınar Tartan, çocuklar için şiirler ve şarkılar yazıyor.
MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA PROGRAMI NE ZAMAN?
Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu 2.sayfa programı, artık hafta sonları ekrana gelecek. Magazin dünyasının nabzını tutan program, 11 Nisan'dan itibaren Cumartesi ve Pazar sabahları saat 09.45'te canlı olarak yayınlanıyor.