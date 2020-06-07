2017 Miss Turkey 2. Güzeli ve Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk katılan ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Pınar Tartan hakkındaki bilgiler de izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Pınar Tartan kimdir, boyu ve yaşı kaç, eğitimi nedir gibi tüm bilgilerin cevabını haberimizde derledik.