Bir döneme damgasını vuran unutulmaz oyncu Aydan Şener, şu an 57 yaşında olsa da yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katıyor. Özellikle Çalıkuşu dizisinden tanınan Aydan Şener daha pek çok yapımda rol aldı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilerek güzelliğini de tescillemiş oldu. Bikinili fotoğraflarını cesur bir şekilde paylaşan Aydan Şener: "Fotoğraflarımda filtre ve Photoshop kullanmıyorum, sevmiyorum" açıklamasında bulundu.



AYDAN ŞENER KİMDİR?



1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. 1983 yılında evlendi.

Daha sonra Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizilerinde oynadı.







Çalıkuşu dizisindeki Feride rolünü yönetmen Osman Seden teklif etti. Fiziksel olarak da bu role çok uygun olduğumu düşünüyordu Osman bey. Ben de çok büyük bir eser olduğu için hiç düşünmeden kabul ettim. 21 yaşındaydım. Beni çok etkiledi bu karakter. Çünkü Feride ayakları yere basan ama aynı zamanda da idealist bir köy öğretmeniydi. Çok duyarlı, duygulu; aynı zamanda çok onurlu ve gururlu bir kadındı.

Bu yönleriyle beni çok etkilemişti. Çok severek oynadım. Ve çok iyi yorumladığımı düşünüyorum açıkçası.