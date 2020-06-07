Haftanın 6 günü TV8'de yayınlanan yemek yarışması 2'şer kişilik takımlardan oluşan 5 yarışmacıyı kapsıyor. İkinci haftayı tamamlayan Lezzet Düşkünleri yarışmasına dün yine bir çift veda etmek zorunda kaldı. Lezzet Düşkünleri kim elendi? Sorusu yanıtını bulurken Lezzet Düşkünleri yarışmacıları ile ilgili bilgileri de haberimizde derledik. İşte yaşananlar…
LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ?
Lezzet Düşkünleri 6 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitledi. Yarışmadan elenenler ise Pınar Şef ve Doğa oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLDU?
Lezzet Düşkünleri'nde birincilik için yarışacak takımlar geçen hafta olduğu gibi Gökhan Şef ve takımı ile Boğaçhan Şef ve takımı oldu. Takımlar kendilerine verilen malzemelerle planladıkları yemekleri 45 dakika içerisinde yapmaya çalıştı. Günün sonunda ise kazanan Gökhan Şef ve takımı oldu. Gökhan Şef ve takımı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Sibel Döğen Gedik/Mehmet Emre Gedik (elendi)
İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles(elendi)
40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri2'nde başarı kovalayacak.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
Tuğba Okul/Berna Okul
Tuğba ve Berna kardeşlerİtalya'da aşçılık eğitimi almış olan iki güzel kardeş. Lezzet Düşkünleri evine 1 haziran pazartesi günü 2. haftada giren iki kardeş 14 yaşlarından beri yemek yapıyorlar ve şuanda bebekte bir de kafe işletiyorlar. Berna şef olurken kardeşi Tuğba'da yardımcısı. Tuğba Berna'nın ablası. Berna sürekli yurt dışına çıkıyor ve parası bitene kadar 5 ülke gezip sokak lezzetlerini tadıyor. Berna yemek için yaşarken Tuğba ise yaşamak için yiyor.