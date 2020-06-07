Selen Özcan/Gizem Özcan

Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.



Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles(elendi)

40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri2'nde başarı kovalayacak.



Gökhan Sarı/Burhan Selvi

37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.

Tuğba Okul/Berna Okul

Tuğba ve Berna kardeşlerİtalya'da aşçılık eğitimi almış olan iki güzel kardeş. Lezzet Düşkünleri evine 1 haziran pazartesi günü 2. haftada giren iki kardeş 14 yaşlarından beri yemek yapıyorlar ve şuanda bebekte bir de kafe işletiyorlar. Berna şef olurken kardeşi Tuğba'da yardımcısı. Tuğba Berna'nın ablası. Berna sürekli yurt dışına çıkıyor ve parası bitene kadar 5 ülke gezip sokak lezzetlerini tadıyor. Berna yemek için yaşarken Tuğba ise yaşamak için yiyor.