Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kritik mücadelede kazanmak için kırmızı ve mavi takım büyük bir performans gösterdi. Bilindiği üzere dün akşam gerçekleştirilen sembol oyununda kazanan isim Elif Gören Yıldırım oyunu kazanarak çeyrek finale kalan ilk isim oldu. Elif böylece 2 hafta boyunca dokunulmazlığı da kazandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz oldu. İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.