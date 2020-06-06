Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi?

TV 8'de yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında heyecan her geçen gün artıyor. Zorlu parkularda mücadele eden yarışmacıların ada hayatlarından önceki yaşamları merak ediliyor. Peki; dikkat çekici yarışmacılardan birisi olan Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, evli mi? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Survivor Elif hakkında bilinmesi gerekenler…

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.