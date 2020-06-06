Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi?

TV 8'de yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında heyecan her geçen gün artıyor. Zorlu parkularda mücadele eden yarışmacıların ada hayatlarından önceki yaşamları merak ediliyor. Peki; dikkat çekici yarışmacılardan birisi olan Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, evli mi? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Survivor Elif hakkında bilinmesi gerekenler…
SURVİVOR ELİF KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembol finalini kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 2
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kıran mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 5
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da bilindiği üzere Gönüllüler takımından Sercan, Elif, Yunus Emre ve Aycan eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı Ada konseyinde elenen ismi Aycan Yanaç olarak açıkladı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Yarışmacılarla aileleri arasında görüşme esnasında duygusal anlar yaşandı.