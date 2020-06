İlk Kurşun oyuncuları kimdir? İlk Kurşun filmi konusu nedir?

Televizyon ekranlarında her akşam birbirinden farklı türde filmler izleyicilerle buluşuyor. Sinemaseverler yayınlanan filmleri konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak filmlerden birisi olan İlk Kurşun konusu nedir? İlk Kurşun oyuncuları kimdir? İşte film hakkında merak edilen bilgiler!

İLK KURŞUN KONUSU

Başarılı bir Wall Street brokeri olan Will, oğlu Danny ve eşiyle çocukluğunun geçtiği yere tatile gider. Oğlu Danny ile ava çıkan Will, birinin vurulduğunu görür. Yaralanan adamı evlerine getirerek iyileşmesine yardım ederler ancak Levy iyileştikten sonra Danny'ı kaçırır. Levy aslında başarısız bir banka soygunun ardından yaralanmış ve bir polisin ölümüne neden olmuştur. Danny'nin hayatına karşılık fidye istenince, Will yarım kalan soygunu tamamlamak için harekete geçmek zorunda kalır.