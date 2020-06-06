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    • Magazin
    • 06.06.2020 18:29
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    • 06.06.2020 18:29
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    oyuncuları kimdir? konusu nedir?

    konusu nedir? kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. Komediden drama, aksiyondan gerilime kadar farklı türde ve ülkeden filmler yayınlanıyor. TV’de film izlemeyi seven vatandaşlar da bu filmler hakkında araştırma yapıyor. Bu akşam yayınlanacak de araştırılan filmlerden birisi oldu.

    İlk Kurşun oyuncuları kimdir? İlk Kurşun filmi konusu nedir?

    Televizyon ekranlarında her akşam birbirinden farklı türde filmler izleyicilerle buluşuyor. Sinemaseverler yayınlanan filmleri konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak filmlerden birisi olan İlk Kurşun konusu nedir? İlk Kurşun oyuncuları kimdir? İşte film hakkında merak edilen bilgiler!

    İLK KURŞUN KONUSU

    Başarılı bir Wall Street brokeri olan Will, oğlu Danny ve eşiyle çocukluğunun geçtiği yere tatile gider. Oğlu Danny ile ava çıkan Will, birinin vurulduğunu görür. Yaralanan adamı evlerine getirerek iyileşmesine yardım ederler ancak Levy iyileştikten sonra Danny'ı kaçırır. Levy aslında başarısız bir banka soygunun ardından yaralanmış ve bir polisin ölümüne neden olmuştur. Danny'nin hayatına karşılık fidye istenince, Will yarım kalan soygunu tamamlamak için harekete geçmek zorunda kalır.

    İLK KURŞUN OYUNCULARI

    Bruce Willis

    Hayden Christensen

    Ty Shelton

    Megan Leonard
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