Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan’ın sevgilisi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?

Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan sevgilisi Rojin Haspolat kimdir? Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklif etti. Tufak bu anları sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı. Peki, Rojin Haspolat kimdir? İşte, Ozan Tufan sevgilisi hakkında merak edilenler!
OZAN'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifi yaptı
Sarı-lacivertli yıldız o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımın ardından fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.
❤️❤️ pic.twitter.com/auaUkn7sbe— Ozan Tufan (@Ozan) June 5, 2020
ROJİN HASPOLAT KİMDİR?
Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.
Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.
OZAN TUFAN KİMDİR?
Ozan Tufan, maden işçisi baba, bir erkek kardeş ve ev hanımı bir anneye sahiptir. Şu anda kariyerine Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da orta saha mevkinde görev yaparak devam etmektedir.
Ozan Tufan henüz 10 yaşındayken okul takımı maçlarında oynadığı dönemlerde, Bursaspor alt yapı sorumlularının izlemesiyle keşfedilmeye başlandı. 2005 yılında Bursaspor alt yapısına alınan Ozan, 2007 yılında eğitimine devam ettiği Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı. Turnuvada 9 gol atarak gol kralı olan başarılı orta saha oyuncusu, ilk yükselişi de burada oldu.
İlk profesyonel sözleşmesini 2012 senesinde Bursaspor ile imzalayan Tufan, ilk golünü Kups'a karşı attı. Maçın 63. dakikada oyuna giren Tufan, bu maçta attığı golü sonrası Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu unvanına da sahip oldu. 2012-15 yılları arasında forma giydiği Bursaspor'da toplam 66 maça çıkan orta saha oyuncusu Tufan, 5 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2015 senesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, 2014'ten bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımının vazgeçilmezi olmuştur.