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    • 06.06.2020 13:57
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    • 06.06.2020 13:57
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    nerede çekildi? nedir? !

    konusu nedir? ? Bir döneme damgasını vuran TRT dizisi diziyi takip edenler tarafından araştırılıyor. TRT tarafından karantina sürecinde nostalji kuşağı yayınlanıyor. Bu kuşakta klasik haline gelmiş diziler ekranlara geliyor. Merak edilen dizilerden birisi de Yeditepe İstanbul oldu. Peki, Yeditepe İstanbul nerede çekildi? Yeditepe İstanbul oyuncuları kim? İşte yanıtı!

    Yeditepe İstanbul nerede çekildi? Yeditepe İstanbul konusu nedir? Yeditepe İstanbul oyuncuları!

    Konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle dikkat çeken yerli dizi Yeditepe İstanbul hakkında arama motorlarında yanıt aranıyor. TRT'de klasik haline gelmiş diziler yeniden izleyicilerle buluşuyor. Hafta sonu gündüz saatlerinde yayınlanan nostalji kuşağında ekrana gelen Yeditepe İstanbul oyuncuları merak konusu oldu. Peki; Yeditepe İstanbul nerede çekildi? Yeditepe İstanbul konusu nedir?

    YEDİTEPE İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

    Balat'ta çekildi. Rum evleriyle, daracık sokaklarıyla geçmişi günümüzle buluşturan Balat'ta çekilen bu dizi, izleyenlere orada yaşamış ve bütün hikâyeye tanık olmuş hissi veriyor.

    YEDİTEPE İSTANBUL KONUSU

    Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Olcay, iş adamı kocası iflas edip intihar edince orta halli bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Eski tarz sıcak ilişkilerini kaybetmemiş bir mahalledir. Emre Kınay'ın canlandırdığı işsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği Mahallenin Romanı ile paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar anlatılır.

    YEDİTEPE İSTANBUL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Zuhal Olcay; Olcay

    Emre Kınay; Yusuf

    Uğur Polat; Ali

    Oktay Kaynarca; Ferhan

    Meral Okay; Havva

    Yeşim Ceren Bozoğlu; Nilgün

    Özgü Namal; Duru

    Günay Karacaoğlu; Önem

    Ruhi Sarı; Ömer

    Ümit Çırak; Tevfik

    Yasemin Çonka; Pembe

    Itır Esen; Lale

    Hikmet Karagöz; Sabri

    Arif Erkin Güzelbeyoğlu; Hüseyin

    Ahmet Saraçoğlu; Rüstem

    Deniz Oral; Doğan

    Burçak Işımer; Gülşen

    Nihat İleri; Komiser Nevzat

    Fırat Tanış; Özberk

    Melike Demirağ; Ömer'in annesi

    Arif Erkin Fırıncı

    Güven Kıraç; Berber

    İlhan Şeşen Olcay'ın intihar etmiş kocası
    Haberler Magazin Yeditepe İstanbul nerede çekildi? Yeditepe İstanbul konusu nedir? Yeditepe İstanbul oyuncuları!
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