Yeditepe İstanbul nerede çekildi? Yeditepe İstanbul konusu nedir? Yeditepe İstanbul oyuncuları!

Konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle dikkat çeken yerli dizi Yeditepe İstanbul hakkında arama motorlarında yanıt aranıyor. TRT'de klasik haline gelmiş diziler yeniden izleyicilerle buluşuyor. Hafta sonu gündüz saatlerinde yayınlanan nostalji kuşağında ekrana gelen Yeditepe İstanbul oyuncuları merak konusu oldu. Peki; Yeditepe İstanbul nerede çekildi? Yeditepe İstanbul konusu nedir?
YEDİTEPE İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?
Balat'ta çekildi. Rum evleriyle, daracık sokaklarıyla geçmişi günümüzle buluşturan Balat'ta çekilen bu dizi, izleyenlere orada yaşamış ve bütün hikâyeye tanık olmuş hissi veriyor.
YEDİTEPE İSTANBUL KONUSU
Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Olcay, iş adamı kocası iflas edip intihar edince orta halli bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Eski tarz sıcak ilişkilerini kaybetmemiş bir mahalledir. Emre Kınay'ın canlandırdığı işsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği Mahallenin Romanı ile paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar anlatılır.
YEDİTEPE İSTANBUL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Zuhal Olcay; Olcay
Emre Kınay; Yusuf
Uğur Polat; Ali
Oktay Kaynarca; Ferhan
Meral Okay; Havva
Yeşim Ceren Bozoğlu; Nilgün
Özgü Namal; Duru
Günay Karacaoğlu; Önem
Ruhi Sarı; Ömer
Ümit Çırak; Tevfik
Yasemin Çonka; Pembe
Itır Esen; Lale
Hikmet Karagöz; Sabri
Arif Erkin Güzelbeyoğlu; Hüseyin
Ahmet Saraçoğlu; Rüstem
Deniz Oral; Doğan
Burçak Işımer; Gülşen
Nihat İleri; Komiser Nevzat
Fırat Tanış; Özberk
Melike Demirağ; Ömer'in annesi
Arif Erkin Fırıncı
Güven Kıraç; Berber
İlhan Şeşen Olcay'ın intihar etmiş kocası