



Televizyon defileleriyle bilinen şirketin İngiltere genelinde 25 mağazası bulunuyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu mağazalar Mart'tan beri kapalı.

Şirketin idaresini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte üstlendi. Deloitte, mağazalar için müşteri aradıklarını ve ilk aşamada işçi çıkarmayacaklarını açıkladı.



Şirket yetkilerinden Rob Harding, Victoria's Secret'ın salgının yeni kurbanlarından biri olduğunu söyledi.