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    • Magazin
    • 06.06.2020 18:26
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    • 06.06.2020 18:26
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    konusu nedir? kimdir?

    Televizyon ekranlarında her akşam birbirinden farklı türde filmler izleyicilerle buluşuyor. Sinemaseverler yayınlanan filmleri konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak filmlerden birisi olan konusu nedir? kimdir? İşte film hakkında merak edilen bilgiler!

    Çinliler Geliyor konusu nedir? Çinliler Geliyor oyuncuları kimdir?

    Çinliler Geliyor konusu nedir? Çinliler Geliyor oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. Komediden drama, aksiyondan gerilime kadar farklı türde ve ülkeden filmler yayınlanıyor. TV'de film izlemeyi seven vatandaşlar da bu filmler hakkında araştırma yapıyor. Bu akşam yayınlanacak Çinliler Geliyor filmi de araştırılan filmlerden birisi oldu.

    ÇİNLİLER GELİYOR KONUSU

    Büyük bir heyecanla yaşadıkları kasabanın kurtuluş gününde yapılacak törene hazırlanan kasabanın sakinleri, her şeyin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kendi aralarından oluşturdukları bir koro da, törende verilecek Türk Sanat Müziği konseri için prova yapmaktadır. Tam bu prova esnasında, belediye binasının önünde duran bir jipin içinden inen üç-dört Çinli, birdenbire bütün kasaba halkının dikkatini çeker. Çok kısa bir süre içerisinde bütün kasaba, Çinliler'in o bölgeye çok büyük bir yatırım yapacakları söylentisi ile çalkalanmaya başlar.

    ÇİNLİLER GELİYOR OYUNCULARI

    Cüneyt Türel – Salih

    Yaman Tarcan – Tevfik

    Bülent Kayabas – Osman

    Nilgün Belgün – Zehra

    Yüksel Arici – Cumali

    Ipek Bilgin – Leyla

    Erol Demiröz – Haci

    Gürgen Öz – Ahmet

    Yavuz Sepetçi – Yasar

    Serkan Keskin – Asim
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