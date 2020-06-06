İlk sezonuyla Netflix'te Nisan ayında izleyicisiyle buluşan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin yaşadıklarını anlatan dizinin 2. sezonuyla ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayında mı? İşte detaylar...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın ilerleyen dönemlerde yapılması beklenirken konu hakkında Netflix'ten açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Ayrıca dizinin 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.