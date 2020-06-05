Survivor sembol finali kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam kırmızı ve mavi takım yarışmacıları çeyrek final biletini alan ilk yarışmacı olmak için kıran kırana bir mücadele sergiledi. Heyecanlı anların yaşandığı sembol oyununu kazanan ve çeyrek finale kalan isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 5 Haziran Survivor çeyrek finale kim, hangi yarışmacı kaldı? İşte oyuna dair detaylar...
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembol finalini kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Şu an bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar kazanmak için yoğun çaba gösteriyor. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 2
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kıran mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 5
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da bilindiği üzere Gönüllüler takımından Sercan, Elif, Yunus Emre ve Aycan eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı Ada konseyinde elenen ismi Aycan Yanaç olarak açıkladı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Yarışmacılarla aileleri arasında görüşme esnasında duygusal anlar yaşandı.