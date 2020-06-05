Survivor sembol finali kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam kırmızı ve mavi takım yarışmacıları çeyrek final biletini alan ilk yarışmacı olmak için kıran kırana bir mücadele sergiledi. Heyecanlı anların yaşandığı sembol oyununu kazanan ve çeyrek finale kalan isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 5 Haziran Survivor çeyrek finale kim, hangi yarışmacı kaldı? İşte oyuna dair detaylar...

SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol finalini kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Şu an bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar kazanmak için yoğun çaba gösteriyor. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.