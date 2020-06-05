İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?



İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 Yılında İzmit'te doğdu. Profesyonel olarak modellik yaptı.

Basketbolcu olan İbrahim Çelikkol Basketbol liginde oynadı, genç milli oldu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan genç oyuncunun Yapımcı Osman Sınav ile tanışması, hayatı ile ilgili tüm planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Deneme çekimi için gittiği "Pars Narkoterör" filminin (Show TV) setinde "Komiser Şamil Baturay" rolünün verilmesiyle oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra İffet ve Karadağlar dizileri ile kariyerini devam ettirmiştir. Keskin bıçak gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2011 yılında başlayan İffet adlı dizide Cemil karakterini canlandırmıştır.

2009 yılında "M.A.T." adlı dizide Sinan Atalay karakterini canlandırırken Demir Karahan, Emin And, Nefise Karatay, Hakan Ka, Kamil Güler ile birlikte rol aldı.

Magazin dünyasının ünlüleri arasına girmesi fazla sürmedi. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'yle Aşk yaşadı.

17 Şubat 2012'de gösterime giren olan ve yönetmenliğini Faruk Aksoy'un yaptığı İstanbul'un fethini konu alan Fetih 1453 filminde "Ulubatlı Hasan" karakterini canlandırmıştır.

İbrahim Çelikkol 'un en büyük hayali: Dünya çapında bir sinemada oynamak.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.