AY TUTULMASI HANGİ BURCU NASIL ETKİLEYECEK?

KOÇ BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mart - 20 Nisan)

Son zamanlarda kontrolü elden bırakıyorsunuz ve bu işinizde sıkıntılı durumlara neden oluyor. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanamadığınız zaman, huzursuz oluyorsunuz. Duygusal hayatınızda karşı tarafın ilginç felsefi düşüncelerinden etkileneceğiniz bir gün. Sizden güven duygusu beklediği için ona bunu sağlamanızı bekliyor.

BOĞA BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayıs)

Bugün, iş yaşantınızda duygusal yüklenmelere karşı kendinizi korumak zorunda kalabilirsiniz. Görüşeceğiniz kişiler, sizinle aynı fikirde olmayacakları için, size karşı tepki oluşturabilirler. Yakın çevrenizden alacağınız teklifleri değerlendirmek için iyi zaman olabilir. Yeni yatırımlar için henüz erken.