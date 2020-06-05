5 Haziran Cuma akşamı saat 22:12 de Yay Burcunun 15 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar. Yarı gölgeli (penumbral) Ay tutulması, Ay, Güneş ve Dünya tam olarak birbiriyle aynı hizaya gelmediğinde yaşanıyor. Ay, Dünya'nın gölgesinin biraz dışında kaldığında bu tür tutulma gerçekleşiyor. Her üç Ay tutulmasından biri, yarı gölgeli Ay tutulması olarak gerçekleşiyor. Peki 5 Haziran ay tutulması burç yorumları nedir? Ay tutulması burçlara etkisi: Yay, Koç, Akrep, Oğlak, Yengeç, Terazi, İkizler, Balık, Aslan burç yorumları sayfamızda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
5 Haziran Cuma günü (bugün) Ay tutulması yaşanacak. Bu Ay tutulması, diğerlerinden farklı olacak. Yaşanacak olan "yarı gölgeli" Ay tutulması, aralarında kısmi ve tam Ay tutulmasının da bulunduğu tutulma türlerinden biri. Türkiye'de tutulmanın saat 20.45'te başlaması, 22.24'te de en belirgin haline gelmesi bekleniyor. Tutulma, TSİ 00.04'te sona erecek. Haziran ayındaki dolunaya "Çilek Ayı" adı veriliyor. Ancak bunun nedeni Ay'ın renginin değişmesi değil.
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İngiltere Kraliyet Gözlemevi, haziran aylarında yaşanan dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anıldığını ve dünyanın farklı yerlerinde değişik adlara sahip olduğunu söylüyor. Gözlemevi, "Kuzey Amerika'da çilek hasadı haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle de hazirandaki dolunaylara Çilek Ayı adı veriliyor. Avrupa'da ise daha çok Gül Ayı adıyla bilinirken, yaz mevsiminin başlangıcına denk geldiği için Sıcak Ay olarak da adlandırıldığı yerler var" diyor.
Bu gece, dolunay sırasında kısmi tutulma da yaşanacak. Kısmi tutulma, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın büyük bir bölümünden takip edilebilecek. Kuzey Amerika ise bu gök olayının görülemeyeceği yerler arasında. Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 57'lik bir bölümünün Dünya'nın gölgesine girmesi bekleniyor.
KISMİ AY TUTULMASI NEDİR?
Yarı gölgeli (penumbral) Ay tutulması, Ay, Güneş ve Dünya tam olarak birbiriyle aynı hizaya gelmediğinde yaşanıyor. Ay, Dünya'nın gölgesinin biraz dışında kaldığında bu tür tutulma gerçekleşiyor. Her üç Ay tutulmasından biri, yarı gölgeli Ay tutulması olarak gerçekleşiyor.
AY TUTULMASI HANGİ BURCU NASIL ETKİLEYECEK?
KOÇ BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mart - 20 Nisan)
Son zamanlarda kontrolü elden bırakıyorsunuz ve bu işinizde sıkıntılı durumlara neden oluyor. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanamadığınız zaman, huzursuz oluyorsunuz. Duygusal hayatınızda karşı tarafın ilginç felsefi düşüncelerinden etkileneceğiniz bir gün. Sizden güven duygusu beklediği için ona bunu sağlamanızı bekliyor.
BOĞA BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayıs)
Bugün, iş yaşantınızda duygusal yüklenmelere karşı kendinizi korumak zorunda kalabilirsiniz. Görüşeceğiniz kişiler, sizinle aynı fikirde olmayacakları için, size karşı tepki oluşturabilirler. Yakın çevrenizden alacağınız teklifleri değerlendirmek için iyi zaman olabilir. Yeni yatırımlar için henüz erken.
İKİZLER BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mayıs - 23 Haziran)
Partnerinizle uyumuz sizi günlük hayatta da olumlu bir kişilik yapıyor. İlişkinizi yeni bir aşamaya taşımanın tam zamanı. İşinizde de sizin için yeni kapılar açılabilir. Bugünlerde herşey sizin için olumlu bir çizgi çiziyor. Ancak dikkatsizliğiniz küçük kazalara neden olabilir. Akşam saatlerinde özlellikle dikkatli olun.
YENGEÇ BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 23 Temmuz)
Hareketli bir hafta başladı sizin için. Bugün alışkanlıklarınız ve peşi sıra gelen yenilikler arasında bocalayacağınız bir gün olacak. Güncel yaşamınızda karşı karşıya olduğunuz olayda, mantık tarafı ağır basan sonuç alabilirsiniz. Bugün, arkadaşlarınız ve dostlarınızla aranızda, birbirinize destek veren iletişimleriniz olacak.
ASLAN BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Temmuz - 22 Ağustos)
Bir yandan idealleriniz doğrultusunda hareket ederken; iş tecrübenizden fazlasıyla yararlanacaksınız. Fakat, karşılıklı kazanım isteklerinin çelişmesi nedeniyle biraz zorlanabilirsiniz. Bu noktada da, güçlü bir şekilde ısrarcılığınızı sürdürecek, gerekirse ilgili kişilere tavrınızı koyacaksınız. Bu arada, değişik fikirlere açık olun.
BAŞAK BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün sizin sosyal gününüz. Gün boyu çevresel ilişkilere çok önem vereceksiniz. Mantığınızı kullanabileceğiniz bir takım girişimciliğiniz ön plana çıkarken, fikirleriyle bağdaşabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Partnerinizle önemli kararların arifesindesiniz. Sizi tedirgin eden kararlarını düşünmeden almayın.
TERAZİ BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)
İşinizle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. İl değişikliği gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda işler yolunda. Cesurca davranıyor ve isteklerinizi tüm ayrıntısıyla partnerinize ifade edebiliyorsunuz. Fakat, biraz daha toleranslı konuşmalar yapmak, daha sonraki günler de zor durumlarla karşılaşmanızı engelleyecek.
AKREP BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)
Hayatınızla ilgili yeniliklere ihtiyacınız var. Değişik fikirler arasında gidip-gelmeler size pek yarar getirmiyor. Her ne kadar ruhsal durumunuzun canlı ve enerjik olmasını sağlıyorsa da artık net bir karar almanız gerekiyor. Partnerinizin dikkate değer önerileri olabilir. Bu konuda onun sözlerine kulak verin.
YAY BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım - 22 Aralık)
İşinizle ilgili yeni gelişmeler bekliyorsunuz. Ancak bu süre giderek uzuyor. Bu tür bir bekleyiş gergin bir atmosfer yarattığı için, sinirlerinize hakim olamayacağınız anlar olabilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Ailenizle ilgili sizi bekleyen işler var. Bunun için tüm aileyi bir araya getirmeniz gerekebilir. Zor ama siz zaten zoru seviyorsunuz.
OĞLAK BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Aralık - 20 Ocak)
Bugün duygusal dünyanız hareketli. Aşk hayatınızda yenilikler aradığınız bir gündesiniz. Partnerinizle birlikte, değişik ortamlara özlem duyarak, hobi niteliğinde çalışmalar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Fakat, bu seçenekler arasında inatçı tavır sergilememeye çalışın. Çünkü; bu tür davranışlar, sizi hiç nedensiz tartışma ortamına götürüyor.
KOVA BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 19 Şubat)
Geleneksel bir yapıya sahipsiniz ancak bugün değişime açık olduğunuz bir gün. Kişisel olarak; sizin için önemli olan sorunlarınızda köklü farklılıklar var. Parasal konularda çevreniz tarafından sunulan parametrelere önem verin. Bu tür iletişimler sonucu; satın almanız gereken konular belirgenleşecek fakat, yine de ısınamadığınız önerilere hemen saplanıp kalmayın.
BALIK BURCU 5 Haziran 2020 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 21 Mart)
Bugün işinizle ilgili yeni fikirler, yeni projeler üreteceğiniz bir gün. Parasal konularda ise durum iç açıcı değil. Çevresel ilişkilerinizle ilgili harcamalarınız masraflarınızın artmasına neden olacaktır. Harcamalarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Eski dostlarınızdan alacağınız haberler, duygusal anlamda size motivasyon sağlayacaktır.
Doğum tarihinize göre hangi burçsunuz?
21 Mart – 5 Haziran tarihleri arasına doğanlar Koç Burcu olurlar
25 Haziran – 21 tarihleri arasına doğanlar Mayıs Boğa Burcu olurlar
25 Haziran – 25 Haziran tarihleri arasına doğanlar İkizler Burcu olurlar
25 Haziran – 22 Temmuz tarihleri arasına doğanlar Yengeç Burcu olurlar
23 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasına doğanlar Aslan Burcu olurlar
24 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasına doğanlar Başak Burcu olurlar
23 Eylül – 23 Ekim tarihleri arasına doğanlar Terazi Burcu olurlar
24 Ekim – 22 Kasım tarihleri arasına doğanlar Akrep Burcu olurlar
23 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasına doğanlar Yay Burcu olurlar
22 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasına doğanlar Oğlak Burcu olurlar
21 Ocak – 18 Şubat tarihleri arasına doğanlar Kova Burcu olurlar
19 Şubat – 20 Mart tarihleri arasına doğanlar Balık Burcu olurlar