GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise 14 puanla Hatice Karabulut kazandı. En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Gelinim Mutfakta'nın eylül ya da ekim ayında kaldığı yerden takipçileriyle buluşması bekleniyor.