Kanal D'nin hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler günün menüsünü hazırlarken kayınvalideler gözü kapalı bir şekilde günlük puanlarını veriyor. Gün birincisinin yanı sıra Cuma günleri Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziğin sahibi oluyor, en düşük puanı alanan ise eleniyor. Gelinim Mutfakta 22 Mayıs'ta sezon finali yaptı.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise 14 puanla Hatice Karabulut kazandı. En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.
Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Gelinim Mutfakta'nın eylül ya da ekim ayında kaldığı yerden takipçileriyle buluşması bekleniyor.
GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta katılan Elif Akçam, aslında eski bir yarışmacı. Programa 3. kez geri dönen Elif hemşire. 20 bilezik alan Elif, sessiz sakin ve ağırbaşlı bir karater. Sesini çok yükseltmeyen Elif üzerine çok gelinirse dişlerini göstermekten de çekinmiyor.
Hijyene de büyük önem veren Elif, daha önce iş saatleri yüzünden yarışmadan ayrılmıştı. Sezon finalinden önce de Ezgi ve Reyhan Hanım yerine yarışmaya katılan Elif, programa geri döndü.