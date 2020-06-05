DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?



Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.

Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti. Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.

DOYA DOYA MODA MELİKA KİMDİR?

TV8'in en sevilen yarışmasında yeni haftanın ilk yarışmacısı Melika Aslan, Sündüz'ü, Su Baher'i ve Betül'ü daha çok sevdiğini ancak Doya Doya Moda'da bulunan bütün yarışmacılara pozitif şekilde yaklaşacağını söyledi. 30 yaşında gayrimenkul danışmanlığı yapan Melika Aslan, annesi İranlı babası Elazığlı olan yarışmacı, oldukça iddialı olduğunu belirtti. 1.82 boyunda 100 kilo olan Aslan, 44 beden giyiniyor. Doya Doya Moda'ya katılma nedeni olarak da bu platformun yeteneğini ve tarzını gösterebielceği en iyi platform olarak tanımlıyor.