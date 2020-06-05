Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün TV8 ekranlarındaydı. Moda severlerin yakından takip ettiği büyük beden stil yarışması Doya Doya Moda'ya bu hafta veda eden isim belli oldu. Doya Doya Moda günün birincisi ise altın kolyeyi boynuna taktı. Hafta boyunca yarışmacılar arasında rekabetin arttığı Doya Doya Moda'da kim en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti?
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (5 HAZİRAN)
66 puan toplayan Sündüz kolyenin sahibi oldu. Sündüz, finalde düşük puan almasına rağmen altın kolyeyi almaya hak kazanınca gözyaşlarını tutamadı.
Sündüz: 20
Hanzade:
Gamze:20
Melika:12
Emel:15
Su:20
Betül:25
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (5 HAZİRAN)
Doya Doya Moda 27'nci haftasında büyük finalde önce son virajda Emel ile Melika potadaydı. Yarışmaya veda eden isim Melika oldu.
DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.
Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti. Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.
DOYA DOYA MODA MELİKA KİMDİR?
TV8'in en sevilen yarışmasında yeni haftanın ilk yarışmacısı Melika Aslan, Sündüz'ü, Su Baher'i ve Betül'ü daha çok sevdiğini ancak Doya Doya Moda'da bulunan bütün yarışmacılara pozitif şekilde yaklaşacağını söyledi. 30 yaşında gayrimenkul danışmanlığı yapan Melika Aslan, annesi İranlı babası Elazığlı olan yarışmacı, oldukça iddialı olduğunu belirtti. 1.82 boyunda 100 kilo olan Aslan, 44 beden giyiniyor. Doya Doya Moda'ya katılma nedeni olarak da bu platformun yeteneğini ve tarzını gösterebielceği en iyi platform olarak tanımlıyor.