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    • 05.06.2020 12:14
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    • 05.06.2020 12:14
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    , nereli? Survivor Yasin Obuz kaç yaşında?

    TV8’in fenomen yarışması Survivor 2020’de dikkat çeken yarışmacılar arasında Yasin Obuz yer alıyor ve diğer yarışmacılarla olan tartışmalarıyla sık sık gündeme geliyor. Yeni bölümde Sercan ile büyük gerilime giren ve fragmanın heyecan yarattığı , nereli? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Cemal Can’ın kaptanlık yaptığı mavi takıma seçilen Survivor Yasin Obuz kaç yaşında? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    Survivor Yasin kimdir, nereli?

    Masterchef programından tanıdığımız Yasin Obuz, Survivor 2020'de de başarılı performanslar sergiliyor. Sadece parkur başarılarıyla değil diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelen Yasin Obuz'un hayatı da merak edilerek araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu akşam yeni bölümde Sercan ile kavgasını izleyeceğimiz Survivor Yasin kimdir?

    SURVİVOR YASİN KİMDİR?

    21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

    İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

    Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

    Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

    SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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