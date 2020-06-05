Atv Esra Erol'da canlı yayınında büyük skandal! Baba 'Kızım Dilber Demirel kaçırıldı' dedi anne evlendirdiğini itiraf etti!

Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Türkiye onları konuşuyor! "Hüseyin isimli şahıs 20 yaşındaki kızım Ezgi Dikilitaş'ı kaçırdı" dedi ortalık karıştı. Ezgi ve annesi Elif, Esra Erol'da canlı yayınında hesaplaştı, yaşananlar şoke etti! Hüseyin'in son sözü Ezgi'nin anne - babasını çileden çıkardı! Ne yapacağını bilemeyen Ezgi'nin son hamlesi herkesi şaşırtacak! Büyük yüzleşmede son perde!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 5 MART 2020 CUMA - TIKLA

Esra Erol'a çıktı, "16 yaşndaki kızım Dilber kayıp" dedi, Dilber Demirel'in annesi canlı yayına bağlandı. Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan büyük skandalda şok gelişme! Rafet Hanım'ın eşi Hamide Hanım canlı yayında "Kızımı babası yüzünden evlendirdim" dedi. Bugün büyük gün! Dilber Demirel ve annesi Hamide Demirel için Esra Erol'da canlı yayınında Rafet Demirel ile hesaplaşma vakti! 24 Mart'ta kaybolan 17 yaşndaki Hatice nerede? Satı bey'in büyük isyanı!

ATV CANLI YAYIN

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Haziran 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlar, ses getirmeye devam ediyor. 5 Haziran 2020 Cuma günü Atv canlı yayınında son dakika Esra Erol gelişmeleri, milyonları ekran başına kilitleyecek!