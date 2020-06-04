CZN Burak öldü mü? CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli?

CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? CZN Burak öldü mü? Sosyal medya fenomeni olarak tanınan CZN Burak hakkında sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar ortaya atılıyor. 1994 yılında dünyaya gelen Burak Özdemir, Youtube'da çektiği yemek videolarıyla kısa sürede büyük ün kazanmıştı. Peki, CZN Burak öldü mü?
CZN BURAK ÖLDÜ MÜ?
Burak Özdemir'in öldüğüne dair haberlerin herhangi bir gerçekliği bulunmuyor.
CZN BURAK KİMDİR?
Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi bir Türk şef ve restoratör. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı.
Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.