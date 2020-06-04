Anne olmaya hazırlanıyor! Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında eşi Gökhan Çıra kimdir?

Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında? Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra kimdir? Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Selin Ciğerci anne olacağını duyurdu. Taşıyıcı annelik yoluyla anne olacağını duyuran Selin Ciğerci, Geçtiğimiz sene Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuştu. Bu gelişmenin ardından Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra kimdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.
Geçtiğimiz sene Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "taşıyıcı anne" yoluyla evlat sahibi olmaya hazırlanıyor.
Instagram hesabından bir video yayınlayan Selin Ciğerci, "Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum. Keşke benimde sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı da, benim de doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci. Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan ünlü fenomen, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı." notunu yazdı. Selin Ciğerci daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da, "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın seneye evladımızı kucağımıza alalım" dedi.
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı.
Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Selin Ciğerci 35 yaşındadır. Babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi.
2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekti.
GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?
Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.
Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.