Daha önce yarışmacılardan Nisa'ya olan ilgisiyle gündeme gelen Survivor Sercan şimdi de Survivor 2020'deki başarılı oyunları ile sık sık gündem konusu oluyor. SMS oylamasında da yüksek oy almaya başlanan Survivor Sercan futbolculuk mesleğiyle de çok araştırılan isimlerden biri oluyor. İşte akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesinde de araştırılmaya başlanan Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sorusunun yanıtı…