Daha önce yarışmacılardan Nisa'ya olan ilgisiyle gündeme gelen Survivor Sercan şimdi de Survivor 2020'deki başarılı oyunları ile sık sık gündem konusu oluyor. SMS oylamasında da yüksek oy almaya başlanan Survivor Sercan futbolculuk mesleğiyle de çok araştırılan isimlerden biri oluyor. İşte akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesinde de araştırılmaya başlanan Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sorusunun yanıtı…
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU
Survivor'da kırmızı takımın kaptanı Sercan, mavi takımın kaptanı ise Cemal Can Canseven oldu. İki kaptan da kalan 8 yarışmacı arasından sırayla bir isim söyleyerek kendi takımlarını kurdular.
Kırmızı Takım: Kaptan Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış
Mavi Takım: Kaptan Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI