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    • Magazin
    • 04.06.2020 17:59
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    • 04.06.2020 17:59
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    Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Survivor nereli, mesleği ne?

    Her akşam heyecanla izlenen Survivor 2020’nin en dikkat çeken yarışmacısı Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Sorusu gündemde sıkça araştırılan soruların başında geliyor. Dün akşam takım kaptanı olan ve kırmızı takımın oluşması için yarışmacıları seçmeye hak kazanan Survivor nereli, mesleği ne? Sorgulamaları da arama motorları üzerinden çok fazla araştırılıyor. Son zamanlarda parkurlardaki başarılarıyla da dikkat çeken Survivor Sercan hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında?

    Daha önce yarışmacılardan Nisa'ya olan ilgisiyle gündeme gelen Survivor Sercan şimdi de Survivor 2020'deki başarılı oyunları ile sık sık gündem konusu oluyor. SMS oylamasında da yüksek oy almaya başlanan Survivor Sercan futbolculuk mesleğiyle de çok araştırılan isimlerden biri oluyor. İşte akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesinde de araştırılmaya başlanan Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sorusunun yanıtı…

    SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

    Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
    Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

    Survivor'da kırmızı takımın kaptanı Sercan, mavi takımın kaptanı ise Cemal Can Canseven oldu. İki kaptan da kalan 8 yarışmacı arasından sırayla bir isim söyleyerek kendi takımlarını kurdular.

    Kırmızı Takım: Kaptan Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış

    Mavi Takım: Kaptan Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim

    SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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