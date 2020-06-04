Kolpaçino Bomba filmi konusu ne? Kolpaçino Bomba oyuncuları kimdir?

İlk filmden tanıdığımız Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür bu durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Hatta sadece kendisini değil, kendisini koruması için tuttuğu ekibin de hayatını tehlikeye atar. Sonunda işler öyle bir boyuta varır ki, Özgür kendisini İstanbul sokaklarında komik bir ölüm kalım savaşı içinde bulur…

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ OYUNCULARI

Kolpaçino: Bomba filminin başrollerinde Şafak Sezer, Arzu Yanardağ, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Ali Çatalbaş, Orhan Aydın, Volkan Başaran gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.a