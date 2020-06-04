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    • Magazin
    • 04.06.2020 18:12
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    • 04.06.2020 18:12
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    filmi konusu ne? kimdir?

    Yerli sinema filmi konusu nedir? kimdir? Bu akşam televizyonda yayınlanacak Türk filmi ve oyuncuları araştırılıyor. Komedi türündeki film, ilki beğenilen Kolpaçino serisinin devamı olmuş ve büyük beğeni kazanmıştı. Filmin başrollerinde Şafak Sezer, Arzu Yanardağ, Aydemir Akbaş yer alıyor.

    Kolpaçino Bomba filmi konusu ne? Kolpaçino Bomba oyuncuları kimdir?

    Kolpaçino Bomba filmi konusu ne? Kolpaçino Bomba oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler film izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu akşam yayınlanacak Kolpaçino Bomba filmi konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. Filmde Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür, düştüğü zor durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez.

    KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ KONUSU

    Emlakçılığa başlayan Özgür, zengin bir ailenin damadı olmuştur. Eşini şarkıcı Şale ile aldatan Özgür'ün kaçamak macerası, Şale'nin kendisinden şantaj yoluyla para istemesiyle başlar.

    İlk filmden tanıdığımız Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür bu durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Hatta sadece kendisini değil, kendisini koruması için tuttuğu ekibin de hayatını tehlikeye atar. Sonunda işler öyle bir boyuta varır ki, Özgür kendisini İstanbul sokaklarında komik bir ölüm kalım savaşı içinde bulur…

    KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ OYUNCULARI

    Kolpaçino: Bomba filminin başrollerinde Şafak Sezer, Arzu Yanardağ, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Ali Çatalbaş, Orhan Aydın, Volkan Başaran gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.a
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