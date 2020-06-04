Kong Kafatası Adası oyuncuları kim? Kong Kafatası Adası konusu nedir?

Kong Kafatası Adası konusu nedir? Kong Kafatası Adası oyuncuları kimdir? Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Kong Kafatası Adası filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Filmin çekimleri; Hawaii'de ve Vietnam'ın çeşitli yerlerinde gerçekleşti. King Kong efsanesine dayanan film özel efektleriyle dikkat çekiyor.
KONG KAFATASI ADASI KONUSU
King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.
Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.
FİLMİN OYUNCULARI
Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.