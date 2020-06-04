Survivor 2020 parkur zorluklarının yanı sıra yarışmacılarıyla da dikkat çekiyor. Hayatları merak edilen yarışmacılar arasında Survivor Berkan ön sıralarda yer alıyor. Özellikle Yunus Emre ile olan tartışmalarıyla dikkat çeken Survivor Berkan artık aynı takımda yarışacak. Bugün ilk ödül oyunu oynanacak, adada ikilinin arasında neler yaşanacağı merak ediliyor. Çok aratılan Survivor Berkan Karabulut kimdir? Sorusunun cevabını da haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı.
1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
SURVİVOR'DA ELEME NASIL OLACAK?
Survivor'da ünlüler ile gönüllüler devri sona erdi. Ünlüler takımının 3 kişi düşmesi sonrasında iki takım birleşti. Survivor 2020'de geriye kalan 10 kişiden artık her hafta farklı iki takım çıkarılacak. Survivor son bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin 3 Haziran Çarşamba günü itibariyle haftalık takımlarla oynanacağını söyledi.
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de on yarışmacının bireysel olarak performans sergileyeceğini ve en iyi dört dereceyi yapan yarışmacılar arasında birinci – dördüncü ve ikinci – üçüncü eşleşmesi yapılacağını açıkladı. Son eşleşmeler sonrasında iki kaptanın ortaya çıkacağını söyleyen Acun Ilıcalı, bu iki kaptan arasında oynanacak oyun ile ilk seçme hakkını kazanan kişi belli olacağını belirtti.