Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam takımlar beşer yarışmacı halinde kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrıldı. Nisa Cemal Can'ın kaptanı olduğu mavi takımda dikkat çeken yarışmacılardan birisi oldu. Performansıyla dikkat çeken yarışmacıların hayatları programın yayınlandığı saatlerde merak konusu oluyor. Peki, Survivor Nisa kimdir, nereli? Mavi takım yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, boyu kaç? İşte hayatı...
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, NERELİ?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVİVOR'DA KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
KIRMIZI TAKIM: SERCAN, ELİF, BERKAN, YUNUS EMRE VE BARIŞ
MAVİ TAKIM: CEMAL CAN, NİSA, YASİN, ARDAHAN VE EVRİM
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?
Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da bilindiği üzere Gönüllüler takımından Sercan, Elif, Yunus Emre ve Aycan eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı Ada konseyinde elenen ismi Aycan Yanaç olarak açıkladı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Yarışmacılarla aileleri arasında görüşme esnasında duygusal anlar yaşandı.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 8