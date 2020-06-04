8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.