TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam takımlar beşer yarışmacı halinde kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrıldı. Sercan'ın kaptanı olduğu kırmızı takım ve Cemal Can'ın kaptanı olduğu mavi takım bugün ilk defa ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kırmızı takım kazandı ve ardından Anlat Bakalım oyununda takımlar arkadaşlarına kelimelerini anlatmaya çalıştı. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? 4 Haziran Survivor Anlat Bakalım oyunu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.

KIRMIZI TAKIM: 4

MAVİ TAKIM: 2